Развеяны мифы о русской водке

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В четверг, 10 октября, празднуется день русской водки. Широко распространено мнение о том, что популярный горячительный напиток был изобретен знаменитым химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Однако это не так.
Водка крепостью в сорок градусов появилась в Российской империи еще в 1843 г., когда создателю периодической таблицы элементов было всего 9 лет. А впервые о водке упоминается в XVI веке, сообщает "Лайф".
Бытует мнение, что лучшая закуска под водочку – маринованный огурец. Но специалисты считают, что уксусная кислота – не самый удачный выбор, иначе дело обернется сильным похмельем. Фрукты, сладости, острые продукты, жирное мясо и помидоры, употребленные вместе с водкой, только навредят организму. А вот квашеная капуста или картошка отлично подойдут: они содержат витамин С и крахмал.
Случается, что водку рекомендуют для снятия стресса. Однако спиртное – это депрессант. Водка действует на организм угнетающе. Для восстановления после возлияний понадобится несколько дней. Так что день водки лучше отметить безалкогольными напитками.
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