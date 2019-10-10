Развеяны мифы о русской водке

Этот горячительный напиток опасно закусывать солеными огурцами

В четверг, 10 октября, празднуется день русской водки. Широко распространено мнение о том, что популярный горячительный напиток был изобретен знаменитым химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Однако это не так.

Водка крепостью в сорок градусов появилась в Российской империи еще в 1843 г., когда создателю периодической таблицы элементов было всего 9 лет. А впервые о водке упоминается в XVI веке, сообщает "Лайф".

Бытует мнение, что лучшая закуска под водочку – маринованный огурец. Но специалисты считают, что уксусная кислота – не самый удачный выбор, иначе дело обернется сильным похмельем. Фрукты, сладости, острые продукты, жирное мясо и помидоры, употребленные вместе с водкой, только навредят организму. А вот квашеная капуста или картошка отлично подойдут: они содержат витамин С и крахмал.

Случается, что водку рекомендуют для снятия стресса. Однако спиртное – это депрессант. Водка действует на организм угнетающе. Для восстановления после возлияний понадобится несколько дней. Так что день водки лучше отметить безалкогольными напитками.