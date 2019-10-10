Ведущая не на шутку испугала любителей горячего напитка

Теледоктор Елена Малышева научила своих подписчиков правильно пить чай. Она выложила в Instagram фрагмент своей передачи, где рассказала, что горячий напиток может спровоцировать рак пищевода.

Теледива привела научные данные, согласно которым температура черного, зеленого, травяного и любого другого чая не должна превышать 60 градусов. При более высокой температуре возрастает опасность развития опасного заболевания.

К примеру, мед в кипятке приобретает канцерогенные, то есть ракообразующие свойства. Молоко теряет антиоксиданты, а кислота, содержащаяся в лимоне, разъедая эмаль, делает ее уязвимой для красящего пигмента чая.

"Безопасный чай не должен обжигать", – резюмировала телеведущая.

При этом Малышева подчеркнула, что никому не навязывает свое мнение, оставляя выбор за каждым, уточняет "Царьград".