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Малышева предупредила чаеманов о раке пищевода

Малышева предупредила чаеманов о раке пищевода
Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая не на шутку испугала любителей горячего напитка

Теледоктор Елена Малышева научила своих подписчиков правильно пить чай. Она выложила в Instagram фрагмент своей передачи, где рассказала, что горячий напиток может спровоцировать рак пищевода. 

Теледива привела научные данные, согласно которым температура черного, зеленого, травяного и любого другого чая не должна превышать 60 градусов. При более высокой температуре возрастает опасность развития опасного заболевания. 

К примеру, мед в кипятке приобретает канцерогенные, то есть ракообразующие свойства. Молоко теряет антиоксиданты, а кислота, содержащаяся в лимоне, разъедая эмаль, делает ее уязвимой для красящего пигмента чая.

"Безопасный чай не должен обжигать", – резюмировала телеведущая. 

При этом Малышева подчеркнула, что никому не навязывает свое мнение, оставляя выбор за каждым, уточняет "Царьград"

Ксения АНДРЕЕВА
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