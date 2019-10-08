Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

От Пентагона требуют объяснить задержку военной помощи Украине

От Пентагона требуют объяснить задержку военной помощи Украине
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
В Сенате "копают" под Трампа

Главу Пентагона Марка Эспера обязали предоставить документы о решении задержать военную помощь Украине до 15 октября.

Демократы в Палате представителей США выдали повестку ему, а также и.о. директора бюджетного офиса Белого дома Расселу Воуту. Как пишет AP, запрос сделан в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа. 

Ранее Трамп отдал распоряжение руководителю административно-бюджетного управления Мику Малвейни приостановить военную помощь Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля. США планировали выплатить Киеву на военные нужды $400 млн. Эти деньги должны пойти на снайперские винтовки, гранатометы и другое оружие и оборудование.

Позже Трамп разблокировал эти средства, однако демократы используют предыдущее решение президента как прием против него в политической борьбе.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Продление жизни": появились новые подробности болезни Заворотнюк

Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей