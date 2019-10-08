От Пентагона требуют объяснить задержку военной помощи Украине

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Главу Пентагона Марка Эспера обязали предоставить документы о решении задержать военную помощь Украине до 15 октября.
Демократы в Палате представителей США выдали повестку ему, а также и.о. директора бюджетного офиса Белого дома Расселу Воуту. Как пишет AP, запрос сделан в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп отдал распоряжение руководителю административно-бюджетного управления Мику Малвейни приостановить военную помощь Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля. США планировали выплатить Киеву на военные нужды $400 млн. Эти деньги должны пойти на снайперские винтовки, гранатометы и другое оружие и оборудование.
Позже Трамп разблокировал эти средства, однако демократы используют предыдущее решение президента как прием против него в политической борьбе.
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