Брюссель выступает против соглашения Белграда с ЕАЭС

Евросоюз принял в штыки грядущее подписание договора между Сербией и Евразийским экономическим союзом по созданию зоны свободной торговли. Мероприятие намечено на 25 октября. Об этом сообщила министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

В Москву на подписание документа приедут премьер-министры Сербии и пяти стран – членов ЕАЭС. Балканская республика имеет право самостоятельно заключать подобного рода соглашения, поскольку не входит в Европейский союз, напомнила Никишина.

"Мы с некоторым удивлением увидели некоторую эмоциональность из Брюсселя относительно нашего соглашения", – цитирует Лента.ру министра со ссылкой на РИА "Новости".

Она заметила, что ЗСТ ни коим образом не мешает евроинтеграции Сербии. Между тем, пока Белград не вступил в ЕС, Республика может оптимизировать и улучшать собственные режимы торговли с партнерами.

Ранее представители Брюсселя уже предупредили сербов, что их соглашение о ЗСТ навредит вступлению в Евросоюз. Так, еще в августе глава МИД Словакии Мирослав Лайчак указал Белграду, что "двигаться сразу в нескольких направлениях" нельзя, а тот, кто хочет в Европу, должен принимать решения, которые сближают с ней.

Словаку жестко ответил вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич. Он заявил, данное соглашение носит исключительно экономический характер, в нем нет "никакой политики". Также он подчеркнул, что отказ его подписать поставил бы под вопрос соглашение о свободной торговле с Россией, отмечает интернет-издание Serbia Monitor.

На сегодня у Сербии действуют соглашения о ЗСТ с тремя членами ЕАЭС – РФ, Белоруссией и Казахстаном. Новый договор не только вводит общий режим торговли, но включает в него Армению и Киргизию.

После подписания документа Республика получит беспошлинные квоты на ввоз в ЕАЭС сыра, алкоголя и сигарет. Сербы смогут ввозить до 400 т сыра в год. Квота на алкогольные настойки на винограде составит 35 тыс литров, на сигареты – до 2 млрд штук в год.

Таким образом, Сербия не пошла по пути Украины, которая в 2013 году запуталась, что ей делать – то ли подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, то ли оставаться или разруливать договор о зоне свободной торговли в отношении России.