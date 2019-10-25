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Превращение Зеленского в "маленького диктатора" заметили на Украине

На Украине заметили
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинская оппозиция согласилась с мнением представителей Европы о метаморфозах с пятым лидером Незалежной

Риск постепенного превращения президента Украины Владимира Зеленского в "маленького диктатора" вполне существует. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Так он прокомментировал недавнее интервью вице-президента комитета ассоциации "Украина – ЕС" Виолы фон Крамон-Таубадел, в котором она высказала подобные опасения.

По мнению украинского оппозиционного политика, в Старом Свете начали замечать попытки шестого лидера Незалежной сконцентрировать власть в своих руках.

"И когда она делает такие оценки... И дает характеристику господину Зеленскому, что он постепенно может превратиться в "маленького диктатора"... Как можно спорить с этими словами, если мы знаем его политику", – отметил Медведчук.

Он напомнил, что глава государства и его партия "Слуга народа" создают ресурсы для давления на телеканалы NEWSONE, "112" и ZIK, уничтожая этим свободу слова на Украине.

"И это сигнал господину Зеленскому... тем организациям, которые сегодня постоянно пытаются атаковать и в угоду власти уничтожать независимые СМИ, что этот вопрос уже стоит на повестке дня Европарламента", – подчеркнул депутат Верховной рады в эфире NEWSONE.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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