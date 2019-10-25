Украинские власти признали белорусскую столицу "бесполезной площадкой" для урегулирования ситуации на востоке страны

Киеву необходимо отказаться от Минска в качестве места ведения переговоров по вопросам Донбасса, а диалог вести напрямую с Москвой в Донецке. Об этом заявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.

По его мнению, переговорная площадка в Минске "просто бесполезна", поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко ее использует лишь для улучшения собственного имиджа в глазах стран Евросоюза, и он этим спекулирует для достижения личных интересов. Полищук предложил перенести переговоры в Донецк.

Также замминистра считает, что "минские договоренности, нормандские форматы, любые другие механизмы не привели к миру".

"Вы знаете, что предыдущий президент годами там не имел прямого контакта. Мы не можем кого-то заставлять разговаривать вместо нас. Наоборот, мы должны быть последовательными. Мы всегда говорили, что не может украинский вопрос решаться без Украины. Не могут встречаться лидеры Франции, Германии и России и говорить об украинском вопросе без Украины", – подчеркнул в интервью порталу "Хартия 97" Полищук.

Ранее сегодня представитель Киева в Контактной группе в Минске Леонид Кучма высказался против выполнения подписанной им же "формулы Штайнмайера". По его словам, она не приведет к миру в Донбассе, а для Украины это будет означать "сдачу с потрохами".

