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Трамп отвернулся от Зеленского

Трамп отвернулся от Зеленского
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Американскому политику неинтересны проблемы Незалежной

Президента США Дональда Трампа интересуют только предстоящие выборы в стране и его больше не беспокоит ситуация на Украине. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, критика "формулы Штайнмайера" экс-главой Незалежной Леонидом Кучмой показывает, что Киев все еще надеется на помощь Вашингтона в Донбассе.

"Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс",

написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее представитель Киева в Контактной группе в Минске Леонид Кучма высказался против выполнения подписанной им же "формулы Штайнмайера". По его словам, она не приведет к миру в Донбассе, а для Украины это будет означать "сдачу с потрохами".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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