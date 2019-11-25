Что стало причиной судьбоносного решения, неизвестно

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, отказался от участия в самом топовом украинском шоу из-за здоровья. Артист признался, что ему , в последнее время, ни на что не хватает сил.

"Я так разволновался... Ребята, только не обижайтесь... я настолько пустой...Я, наверное, этот проект покину", -

заявил артист.

При этом Данилко, которого зрители привыкли видеть в образе веселой, разбитной проводницы, не мог сдержать слез. Да и конкурсанты, судя по их расстроенным лицам, были очень разочарованы решением Андрея.

Поклонники все же надеются, что артист передумает и вернется в шоу, отмечает портал Hyser.