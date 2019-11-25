Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Верка Сердючка исчезла: больной Данилко ушел со сцены

Верка Сердючка исчезла: больной Данилко ушел со сцены
Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВот это поворот: Украина наследила на выборах в США
Что стало причиной судьбоносного решения, неизвестно

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, отказался от участия в самом топовом украинском шоу из-за здоровья. Артист признался, что ему , в последнее время, ни на что не хватает сил. 

"Я так разволновался... Ребята, только не обижайтесь... я настолько пустой...Я, наверное, этот проект покину", -

заявил артист.

При этом Данилко, которого зрители привыкли видеть в образе веселой, разбитной проводницы, не мог сдержать слез. Да и конкурсанты, судя по их расстроенным лицам, были очень разочарованы решением Андрея.

Поклонники все же надеются, что артист передумает и вернется в шоу, отмечает портал Hyser.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей