Победе Трампа в 2016 году помогла рука Киева

Не только Россия вмешивалась в американские выборы президента в 2016 году. На ситуацию пытались оказать влияние украинцы. Об этом заявил конгрессмен Ли Зелдин.

"Бесспорной правдой является тот факт, что украинцы вмешивались в выборы 2016 года", – рассказал он в эфире CNN.

Законодатель назвал даже конкретное имя вредителя – дескать, бывший посол Украины в США Валерий Чалый весьма активно вмешивался во внутренние американские процессы. При этом Киев якобы имел непосредственное отношение к досье о сборе Москвой компромата на Дональда Трампа, передает РИА ФАН.

Другой представитель Конгресса, американец Джон Кеннеди заявил, что это Киев мог стоять за организацией кибератаки на серверы демократов, в результате которой была обнародована переписка Хилари Клинтон, стоившая Партии демократов победы на выборах в 2016 г., сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Вашингтоне обвиняли Москву во вмешательстве в американские выборы. Но после двух лет расследования бывший глава ФБР Роберт Мюллер признал, что не смог найти доказательств.