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"Очередная провокация": украинцы надругались над памятником еврейскому писателю

"Очередная провокация": украинцы надругались над памятником еврейскому писателю
Фото: Фалин Владимир/Фотохроника ТАСС
Вандалы разрисовали скульптуру около синагоги

Неизвестные осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в центре Киева – его изрисовали свастиками. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше-Рувен Асман.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги сегодня утром",

написал он на своей странице в Facebook, прикрепив фотографии разрисованной скульптуры, установленной вблизи Центральной синагоги Киева.

В правоохранительных органах Украины происшествие пока не комментируют.

Шолом Рабинович, более известный под псевдонимом Шолом-Алейхем, – еврейский писатель, крупнейший представитель литературы на языке идиш, также писал на иврите и русском языке. По его произведению "Тивье-молочник" поставлен известный бродвейский мюзикл "Скрипач на крыше".

Ранее в Киевской области у памятника погибшим воинам Красной Армии в караул выставили реконструкторов в форме солдат Вермахта и СС.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Писатель им помешал. Лучше бы Днепрогэс разрушили, построенную коммунистами.
Гость
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Все время только разрушают и надругаются. За 30 лет незалежности так ничего и не создали ни в одной области. Порода такая. Они обречены. Раньше им кляты москали мешали, а теперь никто не мешает, но крокодил не ловится и кокос не растет.
Гость
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Опять пропагандоны активизировались...
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