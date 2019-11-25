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Неизвестные осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в центре Киева – его изрисовали свастиками. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше-Рувен Асман.
"Очередная провокация напротив нашей синагоги сегодня утром",
– написал он на своей странице в Facebook, прикрепив фотографии разрисованной скульптуры, установленной вблизи Центральной синагоги Киева.
В правоохранительных органах Украины происшествие пока не комментируют.
Шолом Рабинович, более известный под псевдонимом Шолом-Алейхем, – еврейский писатель, крупнейший представитель литературы на языке идиш, также писал на иврите и русском языке. По его произведению "Тивье-молочник" поставлен известный бродвейский мюзикл "Скрипач на крыше".
Ранее в Киевской области у памятника погибшим воинам Красной Армии в караул выставили реконструкторов в форме солдат Вермахта и СС.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем