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Депутат Рады разнес украинцев за спекуляцию на голодоморе

Депутат Рады разнес украинцев за спекуляцию на голодоморе
Фото: www.globallookpress.com
Властям выгодно увеличивать количество жертв

Украинские политики спекулируют на теме голодомора 1930-х годов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Власти "бросают на весы смерти все новые и новые цифры" в попытке "сделать свою фальшивую скорбь гротескней" относительно числа жителей советской Украины, умерших от голода в 1930-е годы. По словам Бужанского, количество жертв посчитать невозможно, поэтому властям выгодно его увеличивать.

"Им хочется добавить что-то от себя. Чтобы все оплакивали 3,7 и 27 миллионов, а они десять и сорок. И они придумали новый трюк, мерзкий и подлый, как все у них",

написал депутат в своем Telegram-канале. "Прекратите громоздить смерти миллионами", – призвал украинских политиков Бужанский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не смогут простить голодомор, "который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа". МИД Германии выступило против того, чтобы Бундестаг признавал трагедию геноцидом исключительно украинского народа.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Украинского народа в истории никогда не было ,пострадал больше всего Волжский регион, Сибирь и Казахстан ,плюс юго- восток украинской республики( это русскоязычные),западных районов Украины не было ,они поисоеденены перед войной ,и вообще голодомор устроили Сталин и Хрущев ,русских в правительстве не было ,кроме дедушки Калинина
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