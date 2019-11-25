Властям выгодно увеличивать количество жертв

Украинские политики спекулируют на теме голодомора 1930-х годов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.



Власти "бросают на весы смерти все новые и новые цифры" в попытке "сделать свою фальшивую скорбь гротескней" относительно числа жителей советской Украины, умерших от голода в 1930-е годы. По словам Бужанского, количество жертв посчитать невозможно, поэтому властям выгодно его увеличивать.

"Им хочется добавить что-то от себя. Чтобы все оплакивали 3,7 и 27 миллионов, а они десять и сорок. И они придумали новый трюк, мерзкий и подлый, как все у них",

– написал депутат в своем Telegram-канале. "Прекратите громоздить смерти миллионами", – призвал украинских политиков Бужанский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не смогут простить голодомор, "который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа". МИД Германии выступило против того, чтобы Бундестаг признавал трагедию геноцидом исключительно украинского народа.