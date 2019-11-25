Украинцы разочарованы в новом парламенте

Отсутствие политического опыта у депутатов нового созыва Верховной рады больше не считается положительным фактором. Почти половина (47%) граждан Украины считают, что законодатели плохо заботятся о пользе страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского фонда "Демократические инициативы".

Если летом большинство украинцев радовались, что к власти пришли новые люди, то сейчас многие поняли, что только зря кормят 400 с лишним дилетантов, ничего не смыслящих в политике, экономике, управлении государством. Более 40% граждан теперь считают негативным фактором отсутствие у нардепов политического опыта, пишет "РБК-Украина". Четверть населения страны (26%) готовы еще дать парламентариям шанс проявить себя, но настаивают, что нардепы должны не только просиживать штаны в Раде, но учиться и привлекать знающих людей к решению важных проблем.

По поводу того, насколько хорошо однопартийное большинство, сформировавшееся сейчас в Раде, мнение жителей Незалежной разошлось: 40% считают это позитивным моментом – меньше склок, а 40% опасаются, что оппозиционные голоса не будут услышаны в таком парламенте.

Ранее возмущенные законопроектом о рынке земли украинцы притащили к зданию Рады гроб со свиньей.