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На Берлин: Киев раскрыл планы ополченцев Донбасса

На Берлин: Киев раскрыл планы ополченцев Донбасса
Фото: www.globallookpress.com
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Украина запугивает Запад

В страны Европы скоро доберется война. Об этом заявил бывший представитель Украины в минской контактной группе по урегулированию в Донбассе Роман Бессмертный.

По его мнению, ополченцы ЛНР и ДНР сейчас вооружены лучше, чем военные в Европе, а оружие не может лежать без дела.  

"Сегодня там сосредоточен потенциал бронетехники, вооружений, который равняется сумме многих европейских стран. Очевидно, что этот потенциал нагроможден не только для действий по отношению к Украине", – приводит слова дипломата "ПолитНавигатор".

Курс движения вооруженных ополченцев Донбасса очевиден – на юго-запад, уверяет Бессмертный. Остановить их, когда они пойдут в атаку, не удастся. Действовать нужно сейчас. Однако западные страны не хотят прикладывать усилия и помогать Украине бороться с агрессией:

"Позиция Берлина или Парижа спихнуть эту проблему с себя закончится тем, что война придет в Париж и в Берлин", – предупредил оратор.

Он указал на два возможных сценария развития событий: или Запад помогает Киеву "сдержать" Москву, или украинские силы будут сломлены, а "война покатится дальше".

Ранее в Киеве испугались, что остались без советника из Вашингтона.

Николай ВИКТОРОВ

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