Глава российского МИД вновь блеснул остроумием

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров со свойственным ему юмором ответил на вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в 2020 г. выборам американского президента.

"Мы решим проблему, не волнуйтесь", -

приводит РИА "Новости" слова Лаврова, сказанные в ходе второго парижского Форума мира.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в апреле 2019 г. завершил расследование о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году. Мюллер пришел к выводу, что Россия влияла на выборный процесс с помощью социальных сетей и хакерских атак. В РФ отвергли эти обвинения, напоминает РИА ФАН.

Очередные президентские выборы состоятся в США в ноябре будущего года. В ноябре 2019 г. главы ряда американских правоохранительных ведомств выступили с совместным заявлением о том, что Россия, Иран и Китай будут вмешиваться в процесс голосования в Соединенных Штатах.





