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Блумберг отказался от борьбы за кресло президента США

Миллиардер признал свое бессилие перед действующим главой Белого дома

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался участвовать в президентской гонке, поскольку считает, что дорогу нужно дать тому представителю Демократической партии, кто сможет одолеть на предстоящих выборах Дональда Трампа. Об этом он сам написал в своем "Твиттер" в среду, 4 марта.

"Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого (победы). Очевидно, что это мой друг и замечательный американец Джо Байден", – уверен Блумберг.

Бывший вице-президент США Байден, в свою очередь, выразил благодарность миллиардеру за такую поддержку, отметив, что "нынешняя избирательная кампания важнее, чем личность отдельного кандидата или политические разногласия". Он подчеркнул, что цель гонки – "нанести поражение" Трампу на выборах.

Напомним, в "супервторник", когда за кандидатов в лидеры нации от Демпартии голосовали жители 14 штатов и Американский Самоа, Блумберг смог победить лишь в этой заморской территории.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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