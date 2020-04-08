Претендент от партии демократов отказался от борьбы за президентское кресло

Американский сенатор Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки. Об этом сообщили СМИ. Теперь главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих выборах в США будет представитель демократов Джо Байден, с участием которого недавно прогремел крупный скандал.

О решении прекратить предвыборную гонку Сандерс объявил своей команде утром 8 апреля. По данным Politico, это связано с растущим успехом другого политика-демократа Джо Байдена. Таким образом, бывший вице-президент США становится единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов и, следовательно, конкурентом Трампа на выборах, которые пройдут в ноябре этого года.

Официальное заявление о прекращении гонки Сандерс пока не сделал, но, по данным издания, объявит об этом в ближайшее время.

Сам Байден осенью 2019 г. оказался втянут в крупный политический скандал: Трамп обвинил бывшего вице-президента и его сына Хантера в коррупции, что впоследствии привело к долгому расследованию.

О своем участии в президентской гонке Байден объявил в апреле 2019 г. и сразу стал одним из основных соперников Трампа наряду с Сандерсом.

Ранее от президентского кресла отказался бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. По словам миллиардера, он сделал это ради победы Байдена.