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Уволенный из Белого дома чиновник раскрыл замысел Трампа по Украине

Уволенный из Белого дома чиновник раскрыл замысел Трампа по Украине
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Бывший советник американского лидера приблизил его импичмент

Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине из-за лояльного отношения Киева к политическим соперникам главы Белого дома. Об этом в своих мемуарах написал Джон Болтон – бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности.

В готовящейся к публикации книге он рассказал, как уговаривал шефа смягчиться по отношению к Незалежной и разрешить направить ей одобренные Конгрессом средства в размере $391 млн на военные расходы. Однако тот был непреклонен, указывая, что в 2016 г. Киев поддерживал его соперницу-демократку Хиллари Клинтон, а потом не предоставил материалы о деятельности на Украине сына кандидата в президенты на выборах-2020 Джо Байдена. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на рукопись бывшего советника, уволенного из Белого дома в сентябре 2019 года.

Связанные с Украиной обвинения в адрес президента США послужили поводом к началу процесса об импичменте. Демократы требуют вызвать Болтона в Сенат, чтобы он публично дал показания. В Белом доме опасаются, что чиновник может сболтнуть лишнего, отыгрываясь за свою отставку, поэтому выступают против участия бывшего приближенного американского лидера в открытом процессе, уточняет РБК.

Ранее об импичменте Дональду Трампу высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Николай ВИКТОРОВ

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