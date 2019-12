Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила главу комитета по судебным делам начать процедуру составления статей об импичменте американского президента Дональда Трампа. По ее словам, на кону – сама демократия и государственное устройство Соединенных Штатов.

"Он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов... На кону наша демократия", – цитирует РИА "Новости" телеобращение Пелоси.

В свою очередь пресс-секретарь лидера нации Стефани Гришэм полагает, что демократке и ее однопартийцам должно быть стыдно, поскольку Трамп "ничего не сделал, кроме того что руководил" Америкой.

"Это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил. Это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате", – написала она в Twitter.

Ранее сам Трамп призвал, как можно скорее объявить ему импичмент, с тем чтобы после разбирательства быстрее заняться реальными делами.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....