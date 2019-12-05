Оппоненты хозяина Белого дома торопятся сочинить статьи для процедуры его смещения ради спасения государства

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила главу комитета по судебным делам начать процедуру составления статей об импичменте американского президента Дональда Трампа. По ее словам, на кону – сама демократия и государственное устройство Соединенных Штатов.

"Он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов... На кону наша демократия", – цитирует РИА "Новости" телеобращение Пелоси.

В свою очередь пресс-секретарь лидера нации Стефани Гришэм полагает, что демократке и ее однопартийцам должно быть стыдно, поскольку Трамп "ничего не сделал, кроме того что руководил" Америкой.

"Это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил. Это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате", – написала она в Twitter.

Ранее сам Трамп призвал, как можно скорее объявить ему импичмент, с тем чтобы после разбирательства быстрее заняться реальными делами.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу", – воззвал к демократам глава Овального кабинета в Сети.

