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В США просят подготовить документы для импичмента Трампа

"Подрывал нацбезопасность": в США подготовили обвинения для импичмента Трампа
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Оппоненты хозяина Белого дома торопятся сочинить статьи для процедуры его смещения ради спасения государства

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила главу комитета по судебным делам начать процедуру составления статей об импичменте американского президента Дональда Трампа. По ее словам, на кону – сама демократия и государственное устройство Соединенных Штатов.

"Он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов... На кону наша демократия", – цитирует РИА "Новости" телеобращение Пелоси.

В свою очередь пресс-секретарь лидера нации Стефани Гришэм полагает, что демократке и ее однопартийцам должно быть стыдно, поскольку Трамп "ничего не сделал, кроме того что руководил" Америкой.

"Это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил. Это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате", – написала она в Twitter.

Ранее сам Трамп призвал, как можно скорее объявить ему импичмент, с тем чтобы после разбирательства быстрее заняться реальными делами.


"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу", – воззвал к демократам глава Овального кабинета в Сети.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Похоже вы ошиблись темой. Обсуждение дядюшки Зе в соседней...
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Кто вообще мог голосовать за этого клоуна?!
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