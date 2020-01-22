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Российские дипломаты помешали Трампу сыграть в гольф

Российские дипломаты помешали Трампу сыграть в гольф
Дональд Трамп. Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Происки политических противников главы Белого дома довели Москву и Вашингтон до дипломатического скандала

Высылка российских дипломатов из США была местью экс-президента Барака Обамы Дональду Трампу. Об этом говорится в книге "Очень стабильный гений", написанной американскими авторами.

Как выяснилось, победивший на выборах, но еще не вступивший в должность Трамп отмечал Рождество 2016 г. у себя в поместье во Флориде. Утром 29 декабря он вышел на поле сыграть в гольф, как вдруг услышал сообщение CNN о том, что уходящая администрация решила наказать Россию за вмешательство в американские выборы и высылает из страны 35 дипломатов.

"Трамп был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним", – приводит ТАСС выдержку из книги.

Соратники Трампа начали звонить российской стороне, уговаривая не предпринимать ответных действий до инаугурации нового президента. Ожидалось, что администрация Трампа вновь откроет российские представительства. Но после вступления Трампа в должность ничего не изменилось, и летом 2017 г. из РФ выслали несколько десятков американских дипломатов, а отношения Москвы с Вашингтоном оказались самыми напряженными со времен холодной войны.

Фоторепортаж
Трамп поставил гранатомет на лимузин
Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/JanSauerwein Кадр youtube.com
Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ

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