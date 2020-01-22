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Импичмент Трампа становится все реальнее

Дебаты о судьбе президента начнутся после полудня

Сенат США проголосовал за процедуру проведения процесса над главой страны Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает RT

Как стало известно, предложенные правила поддержали 53 республиканца, против высказались 47 демократов. Ожидается, что прения сторон начнутся в 13:00 по местному (21:00 по московскому) времени. Вопросы сенаторы смогут задать лишь в письменном виде через судью Джона Робертса. 

Процедуру импичмента, напоминает "Пятый канал", конгресс начала еще в сентябре, после телефонных переговоров Трампа с Зеленским. 

Сергей САЗОНОВ

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