За восстановление обороноспособности Незалежной взялись россияне

Пару унитазов и детский горшок принесли неравнодушные граждане к посольству Украины в Москве. Россияне с сочувствием отнеслись к сообщениям, что возвращенные Незалежной корабли-нарушители границы оказались без оборудования на гальюнах, и предложили помощь.

"Поддержим боевую мощь Украины", – говорится в сопроводительной записке.

На подаренной сантехнике можно рассмотреть надписи: "ВМФ Украины", "Бронекатер Бердянськ", передает телеканал "360". Видео акции распространил телеграм – канал "Остапа понесло".

Пользователи по-разному отнеслись к акции. Некоторые порадовались, что теперь обороноспособность Незалежной будет восстановлена. Другие возмутились, что к унитазам не прилагается туалетная бумага.

"И трусы. И трусы нестираные надо принести. Возмещать так возмещать!" – передает "Царьград" мнение читательницы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации, подтвердив, что через три месяца катера "Бердянск" и "Никополь" будут восстановлены, включая установку оборудования, которое "вернет Россия".