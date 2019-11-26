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В Москве поддержали боевую мощь Киева

В Москве поддержали боевую мощь Киева
Фото: EPA/SERGEY GUMENYUK/ТАСС
продолжение"Ситуация сложная": Зеленский объяснил отношения России и Украины
За восстановление обороноспособности Незалежной взялись россияне

Пару унитазов и детский горшок принесли неравнодушные граждане к посольству Украины в Москве. Россияне с сочувствием отнеслись к сообщениям, что возвращенные Незалежной корабли-нарушители границы оказались без оборудования на гальюнах, и предложили помощь.

"Поддержим боевую мощь Украины", – говорится в сопроводительной записке.

На подаренной сантехнике можно рассмотреть надписи: "ВМФ Украины", "Бронекатер Бердянськ", передает телеканал "360". Видео акции распространил телеграм – канал "Остапа понесло".

Пользователи по-разному отнеслись к акции. Некоторые порадовались, что теперь обороноспособность Незалежной будет восстановлена. Другие возмутились, что к унитазам не прилагается туалетная бумага.

"И трусы. И трусы нестираные надо принести. Возмещать так возмещать!" – передает "Царьград" мнение читательницы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации, подтвердив, что через три месяца катера "Бердянск" и "Никополь" будут восстановлены, включая установку оборудования, которое "вернет Россия".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
презик, шол бы ты на цензор скулить.
Зеленский Володимир
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Президент России Владимир Путин
Такие категории, как Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Всё таки какая наша нэнька и красива и мудра и трава забориста.
М
Ответить
алле,гараж,где адмирал который плакал об унитазах,принимай урон своей армаде,
Гость
Ответить
Президент России Владимир Путин
Такие категории, как Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Знатно бомбануло кастрюлеголового, знатно.
Президент России Владимир Путин
Ответить
Такие категории, как Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Гость читатель
Ответить
на гальюнах "Поддержим боевую мощь Украины" президент Украины Владимир Зеленский обратился к Москве детский горшок принесли И трусы нестираные надо принести. теперь обороноспособность Незалежной будет восстановлена.
Гость
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Каклы, как всегда, попали в очередной котел. На этот раз унитазный. А тролли из ФСБ дождались пока они совсем изваляются в навозе и потом показали съемку с целыми унитазами. Слова "стыд" и "позор" какложивотным неизвестны.
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