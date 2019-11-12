Из танков палят: в Донбассе начали стрелять

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Украинские военные обвиняют бойцов ДНР в применении запрещенного оружия на линии соприкосновения.
По данным штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины, военнослужащих ВСУ обстреляли из минометов калибра 82 и 120 мм, а также гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об это в ООС сообщили на своей странице в Facebook.
В свою очередь, в ДНР обвинили украинских силовиков в том, что они за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом огонь якобы велся даже из танков, не считая БМП и БТР.
Эти события происходят на фоне развода сил и вооружений. Накануне состоялось окончательное разведение сил ВСУ и ДНР в Петровском.
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