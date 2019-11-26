Главе Незалежной напомнили о данном обещании

Именной велосипед и банка меда перепали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такой презент ему преподнесла коллега из Эстонии Керсти Кальюлайд со время визита главы Незалежной с супругой в Таллин.

"Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому", – гласит надпись на педальном коне.

В соцсетях высмеяли подарок гостеприимной прибалтийской стороны, вспомнив почтальона Печкина из известного мультфильма: мол, украиснкий лидер теперь может почту развозить. Пользователи также отметили, что сюрприз Кальюлайд – это троллинг на обещание пана Зеленского передвигаться на велосипеде, а еще и намек, что пора уезжать.

"Вот почему он такой злой был,у него велосипеда не было", "Крути педали-пока не дали", "И ни газа не надо, ни нефтепродуктов, а если быстро крутить то еще и жарко станет", "Со смыслом – Езжай, мальчик?, "Она не увидев Зеленского на велосипеде, решила обеспечить его этим транспортом, намекнув тем самым, что обещания данные народу следует соблюдать!",

– отреагировали на сообщение подписчики телеведущей Ольги Скабеевой, которая, к слову, сама предположила, что Владимир Александрович "хотел радиоуправляемый вертолетик" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Президент Эстонии подарила Зеленскому.... велосипед😀 pic.twitter.com/7DoOWyWlec — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) November 26, 2019

"Он хотел рояль", – ответили российской журналистке, намекая на ролик, который показали в Америке. На видео Зеленский играет на клавишном инструменте со спущенными штанами.

Впрочем, званый гость прибыл в Эстонию не с пустыми руками. Он привез Кальюлайд украинскую вышиванку, передает "Слово и дело".

При этом в Офисе президента пока не отчитались о подарке. Почему, поинтересовались украинцы в Facebook.