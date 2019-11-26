Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Езжай, мальчик": президент Эстонии высмеяла Зеленского

"Езжай, мальчик": президент Эстонии высмеяла Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеЗатянуть пояса: Киев сэкономит на газе
Главе Незалежной напомнили о данном обещании

Именной велосипед и банка меда перепали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такой презент ему преподнесла коллега из Эстонии Керсти Кальюлайд со время визита главы Незалежной с супругой в Таллин. 

"Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому", – гласит надпись на педальном коне. 

В соцсетях высмеяли подарок гостеприимной прибалтийской стороны, вспомнив почтальона Печкина из известного мультфильма: мол, украиснкий лидер теперь может почту развозить. Пользователи также отметили, что сюрприз Кальюлайд – это троллинг на обещание пана Зеленского передвигаться на велосипеде, а еще и намек, что пора уезжать. 

"Вот почему он такой злой был,у него велосипеда не было", "Крути педали-пока не дали", "И ни газа не надо, ни нефтепродуктов, а если быстро крутить то еще и жарко станет", "Со смыслом – Езжай, мальчик?, "Она не увидев Зеленского на велосипеде, решила обеспечить его этим транспортом, намекнув тем самым, что обещания данные народу следует соблюдать!",

– отреагировали на сообщение подписчики телеведущей Ольги Скабеевой, которая, к слову, сама предположила, что Владимир Александрович "хотел радиоуправляемый вертолетик" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Он хотел рояль", – ответили российской журналистке, намекая на ролик, который показали в Америке. На видео Зеленский играет на клавишном инструменте со спущенными штанами.

Впрочем, званый гость прибыл в Эстонию не с пустыми руками. Он привез Кальюлайд украинскую вышиванку, передает "Слово и дело".  

При этом в Офисе президента пока не отчитались о подарке. Почему, поинтересовались украинцы в Facebook. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей