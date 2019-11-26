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Затянуть пояса: Киев сэкономит на газе

Затянуть пояса: Киев сэкономит на газе
Фото: AP
В "Нафтогазе" объяснили, во что обойдется независимость от России

Накануне нового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" глава правления украинской госкомпании Андрей Коболев продолжает делать смелые заявления на своей странице в Facebook.

На этот раз он рассказал, как рыночные механизмы позволили преодолеть Украине газовую и политическую зависимость от России.

По его словам, в 2013 году Киев на 90% зависел по газу от Москвы, однако сегодня "о такой зависимости лишь вспоминают".

"Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который мы купили у "Газпрома". Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы", – с гордостью пишет Коболев.

Он также отметил, что недавно на Украину впервые поставили американский сжиженный газ. А внутренней добычей якобы обеспечено две трети потребностей украинцев газом.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что для уменьшения импорта энергоресурсов нужно вводить технологии энергосбережения и уменьшать потребление газа.

Стоит отметить, что транзит газа через Украину продолжает идти, а европейский и американский газ настолько дорог, что Киев просто не может закупить его в достаточном количестве. Остановиться транзит российского газа может уже с 1 января 2020 года по заявлению министра энергетики Алексея Оржеля.

Возможным это станет благодаря открытию трубопровода "Северный поток-2", против которого отчаянно протестует Киев. Это неудивительно, так как транзит приносит доход, а с открытием "СП-2" Украина может потерять до 3% ВВП.

Александр ИЛЬИН

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