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Порошенко потребовал от Зеленского отказаться от российского газа

Зашкворчало: Порошенко обвинил Зеленского в госизмене из-за российского газа
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переход к прямым закупкам у РФ топлива вместо реверса оценили в партии экс-президента как сдачу национальных интересов

Украину снова сажают на российскую "газовую иглу", восстанавливая прямые закупки голубого топлива из России, что несет угрозу нацбезопасности Незалежной и является госизменой. С таким заявлением выступила партия "Европейская солидарность", возглавляемая Петром Порошенко. Того самого украинского шоколадного деятеля, который в бытность своего президентства придумал схему-обманку для народа под названием реверс, т.е. когда газ покупался у европейцев, но доставался из трубы, по которой сочился именно голубой фитилек из РФ.

Коммюнике "ЕС" опубликовала на официальном сайте политсилы в связи с сообщением министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о возобновлении прямых поставок газа у страны-производителя.

"Мы требуем от президента Зеленского и премьера Гончарука немедленно предоставить полную и исчерпывающую информацию обществу, действительно ли речь идет о возвращении страны–агрессора на энергетический рынок Украины", – говорится в заявлении.

В штабе пана Порошенко считают, что в 2010 г. в погоне за газовой скидкой Киев согласился "на позорные Харьковские соглашения" и продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, что закончилось "аннексией" полуострова и "войной в Донбассе".

"Зависимость от российского газа – это угроза самой независимости Украины", – полагают в "ЕС".

По мнению членов партии, тогда предали украинскую армию, а ныне сдают газовую независимость, которая при президенте Порошенко стала "одним из самых стратегических достижений и ударом по интересам Москвы". В политсиле назвали действия нынешней власти аморальными и антигосударственными, поскольку "любые уступки России в газовом вопросе граничат с национальной изменой украинских интересов".

Ну, и в конце порошенковцы снова выдвинули ряд требований: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков должен вызвать "на ковер" в парламент министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля для объяснений перед депутатами, "чьи указания или директивы он выполняет"; президент Владимир Зеленский обязан публично откреститься от позиции главы Минэнергетики; СБУ и ГБР "провести расследование и допросить министра Оржеля с целью выяснения возможного российского влияния, чтобы склонить его к подписанию газовых соглашений в интересах Российской Федерации".

Напомним, накануне, 25 ноября, пан Оржель сообщил, что кабмин может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках на Украину с 2020 г. будут "изыматься". Правда, министр проговорил свою реплику в ходе ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве весьма обтекаемо – "потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока", пишет "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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