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Неудачный разговор Трампа с Зеленским лишил Украину военной помощи США

Неудачный разговор Трампа с Зеленским лишил Украину военной помощи США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинские националисты готовили провокацию к приезду Зеленского в Харьков
Деньги налогоплательщиков и впредь будут расходоваться в соответствии с законом

Вашингтон принял решение о заморозке помощи Украине на сумму $250 млн после нескольких часов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом передает телеканал CNN ссылкой на документы Палаты представителей Конгресса США.

В Административно-бюджетном управлении США заявили, что намерены и впредь расходовать средства налогоплательщиков в соответствии с законом и приоритетами, которые определяет президент. 

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 25 июля. Согласно документу, именно в этот день в Белом доме было принято решение заморозить помощь Киеву. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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зато в россии стоило позвонить в кремль - наши засуетились с газом,тьфу,смотреть противно
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