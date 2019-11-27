Деньги налогоплательщиков и впредь будут расходоваться в соответствии с законом

Вашингтон принял решение о заморозке помощи Украине на сумму $250 млн после нескольких часов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом передает телеканал CNN ссылкой на документы Палаты представителей Конгресса США.

В Административно-бюджетном управлении США заявили, что намерены и впредь расходовать средства налогоплательщиков в соответствии с законом и приоритетами, которые определяет президент.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 25 июля. Согласно документу, именно в этот день в Белом доме было принято решение заморозить помощь Киеву.