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Вашингтон принял решение о заморозке помощи Украине на сумму $250 млн после нескольких часов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом передает телеканал CNN ссылкой на документы Палаты представителей Конгресса США.
В Административно-бюджетном управлении США заявили, что намерены и впредь расходовать средства налогоплательщиков в соответствии с законом и приоритетами, которые определяет президент.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 25 июля. Согласно документу, именно в этот день в Белом доме было принято решение заморозить помощь Киеву.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем