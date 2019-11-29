В Незалежной наплевали на демократические ценности

Делегация Украины сорвала выступление российского представителя на проходящем в Женеве форуме ООН по вопросам меньшинств. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Украинская сторона вела себя вызывающе и даже была готова начать драку. Делегаты кричали, стучали ногами и били кулаками по столу. Такое дикое, варварское, по словам парламентария, поведение сорвало выступление российском стороны.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы",

– рассказал Бальбек РИА Новостям. Он предположил, что украинская делегация формируется "не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане", а также демонстрирует на форуме "дикость и презрение" к демократическим ценностям.

Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств ООН началась в Женеве 28 ноября и продлится два дня.