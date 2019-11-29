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"Варварские выходки": украинцы саботировали выступление России в ООН

"Варварские выходки": украинцы саботировали выступление России в ООН
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной наплевали на демократические ценности

Делегация Украины сорвала выступление российского представителя на проходящем в Женеве форуме ООН по вопросам меньшинств. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Украинская сторона вела себя вызывающе и даже была готова начать драку. Делегаты кричали, стучали ногами и били кулаками по столу. Такое дикое, варварское, по словам парламентария, поведение сорвало выступление российском стороны.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы",

рассказал Бальбек РИА Новостям. Он предположил, что украинская делегация формируется "не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане", а также демонстрирует на форуме "дикость и презрение" к демократическим ценностям.

Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств ООН началась в Женеве 28 ноября и продлится два дня.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
раньше в ссср было хорошо развито исскуство карикатуры,даже был журнал *крокодил* на их основе,жаль,такой материал пропадает,свиноферма вообще кладезь фигур и массовки для шаржа и карикатуры
а вообще,очень показательна история свинофермы,бандитсвовали верхом на свиньях,подтирались лопухами пока не приняли подданство россии и вот обратно превращаются в первоисточник,дикие,агрессивные когда видят что их не побьют
ОГость
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Уроды они есть уроды,недаром у них кастрюли на голове, а мозгов то нет. Принимайте, господа европейцы, к себе ,,образованных и культурных,, Хохлов, они вам не то ещё устроят.
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