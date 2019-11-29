Украинские спецслужбы активизировались на полуострове

Власти Незалежной стремятся узнать слабые места в обороне Крыма, действуя изнутри: вербуя местных жителей и создавая шпионские сети на полуострове. Об этом рассказал замглавы Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

"Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений. Поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать", – пояснил Форманчук РИА "Новости".

По его мнению, Киев не собирается возвращать Крым силой, поскольку понимает, что Москва надежно защитила свою территорию. Украине нужна информация, чтобы устраивать различные провокации и иметь повод жаловаться в международные организации.

"Это все является частью политики президента Украины Зеленского, связанной с желанием вернуть в международную повестку дня проблему Крыма", – считает Форманчук.

Ранее стало известно, что в Севастополе задержали россиянку, которая работала на украинскую разведку.