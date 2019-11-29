Декоммунизация по-украински: Зеленский покончил с прапорщиками

Легендарный институт заменит сержантский корпус по стандартам "любимого НАТО"

Владимир Зеленский отменил в ВСУ звание, с которым связано максимальное количество армейских анекдотов на постсоветском пространстве. Прапорщиков и старших прапорщиков в Незалежной больше не будет: им на смену придут соответственно рекруты и штаб-сержанты. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Кроме того, вводятся новые звания – мастер-сержант, главный мастер-сержант, а на флоте – старший мастер-старшина, главный мастер-старшина.

Таким образом, по мнению Зеленского и депутатов, украинская армия еще больше приблизится к стандартам НАТО, куда Киев стремится всей душой. За законопроект направленный на создание профессионального сержантского корпуса, как в альянсе, проголосовали 278 народных депутатов.

Теперь Зеленский будет добиваться отмены обязательного призыва и создания профессиональной армии "по стандартам НАТО".

Прапорщики достались России, Украине и Белоруссии в наследство от СССР. С 2009 года в России началась поэтапная ликвидация института прапорщиков и мичманов. Сокращения не коснулись внутренних войск МВД, пограничников, ФСБ, ФСО, МЧС.

А в феврале 2013 года глава Минобороны Сергей Шойгу озвучил возвращение института прапорщиков в Вооруженные Силы России, правда, в гораздо меньших масштабах.