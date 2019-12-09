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"Войска останутся": в США испугались провала миссии Зеленского

"Войска останутся": в США испугались провала миссии Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев готов отменить переговоры президентов Украины и России
Саммит в Париже может обернуться проблемами для Киева и его западных партнеров

Украинский лидер Владимир Зеленский может не выдержать давления остальных членов "нормандской четверки" и подписать невыгодное для Киева соглашение. Такие опасения высказала эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хезер Конли.

По ее мнению, Зеленский должен добиться от российского лидера Владимира Путина обещаний "вывести свои войска". Но у экспертов США есть основания полагать, что главу Незалежной вынудят заключить соглашение, которое обяжет Украину "изменить свою конституцию и начать проведение выборов без каких-либо шагов со стороны России", цитирует Конли РИА "Новости". Это будет "не хорошо для суверенитета Украины", настаивает американский эксперт.

Москва не раз заявляла на разных уровнях, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Лидеры РФ, Германии, Франции и Украины обсудят урегулирование в Донбассе 9 декабря. После всех мероприятий планируется двусторонняя встреча Путина и Зеленского. 

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Почему из- за лужи так "хорошо видно" ??
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