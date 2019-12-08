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В России предупредили Киев о страшных последствиях "нормандского саммита"

В России предупредили Киев о страшных последствиях "нормандского саммита"
Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Соловьев напомнил Украине слова Путина

Секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов заявил, что после "нормандского саммита" внутриукраинский конфликт может, как завершиться, так и разгореться с новой силой. Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на слова об эскалации войны.

"Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом"

отметил Соловьев в своем телеграмм-канале.

Ранее украинский "5 канал" передавал, что СНБО утвердило 5 возможных сценариев развития событий на Донбассе.

"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. Как ожидается, президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с лидерами "нормандской четверки", в том числе состоятся переговоры тет-а-тет с Владимиром Зеленским. Глава Украины не раз говорил, что во время саммита планирует затронуть не только вопрос конфликта на Донбассе, но также и транзит газа через Незалежную. 

Полина ИВАНОВА

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