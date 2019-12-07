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Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи с Путиным

"Хочу почувствовать это": Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи с Путиным
фото: www.globallookpress.com
Глава государства хочет почувствовать готовность всех сторон прекратить войну

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в "нормандском формате". 

В ходе эфира передачи "Свобода слова" политик отметил, что ему удалось ранее поговорить с президентом РФ Путиным, но "это был телефонный разговор" и он хочет "увидеть человека". 

Зеленский заверил, что он хочет почувствовать, что все стороны конфликта хотят положить конец "этой трагической войне". Президент Украины намерен получить понимание этого в ходе переговоров. 

Сергей САЗОНОВ

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