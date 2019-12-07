Глава государства хочет почувствовать готовность всех сторон прекратить войну

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в "нормандском формате".

В ходе эфира передачи "Свобода слова" политик отметил, что ему удалось ранее поговорить с президентом РФ Путиным, но "это был телефонный разговор" и он хочет "увидеть человека".

Зеленский заверил, что он хочет почувствовать, что все стороны конфликта хотят положить конец "этой трагической войне". Президент Украины намерен получить понимание этого в ходе переговоров.