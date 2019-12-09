В бой пойдут катера и буксиры

Военно-морские силы Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море. Подразделение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

В состав дивизиона войдут поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец", а также малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) "Лубны" и "Кременчуг". Позже по плану должны добавиться еще корабли, в частности, МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", возвращенные российской стороной.

Ранее в ВМС Украины признали, что катера проекта "Гюрза-М" плохо приспособлены к эксплуатации в открытом море, так как по сути являются речными.

В Киеве больше рассчитывают на американские катера Island "Славянск" и "Старобельск", которые в октябре доставил в Одессу сухогруз США. Но и они не отвечают требованиям современным морских боевых катеров. В Николаеве есть планы по строительству корветов "по стандартам НАТО", но пока денег на это у Киева нет.