Граждане Незалежной нецензурной бранью поприветствовали вердикт WADA

Вполне ожидаемо радостными комментариями в интернете отметились украинские пользователи после сегодняшнего решения Всемирного антидопингового агентства, отстранившего Россию от участия на четыре года на Олимпиадах и международных ристалищах за якобы махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Реакция большинства граждан Незалежной содержит ненормативную лексику, однако начнем с экс-министра молодежи и спорта страны Игоря Жданова, который в своем Facebook отметил, что права тех российских спортсменов, которые докажут непричастность к употреблению допинга, будут защищены и они смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Нельзя вводить в заблуждение спортивное сообщество, искажая базы данных... История учит, что она ничему не может научить диктаторские тоталитарные режимы – ведь Россия Путина не изменила своей политики ни на шаг. Как применяла государственную политику принуждения к допингу, так и продолжает ее применять. За что и поплатились", – уверен бывший чиновник.

Его пост поддержал некто Владимир Бульба, адресовав Москве переделанную строчку известной песни времен Олимпиады-80: "Прощавай, наш "допінговий мішка""

Совсем разухабисто позлорадствовали читатели интернет-версии телеканала "112" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов с учетом российского законодательства):

"так и надо,думаю так и будет", "Браво ВАДА!!! Привет всем рабам (125 млн.)", "Это они зря. Пословицы не знают отчего Россия крепчяет. Не было бы санкций так в клочьях бы и мотались", "долой бесов со спорта,а пословица эта уже пережиток прошлого и она совсем к другому была написана,так что видели глаза что делают,так теперь со злости хай повылазят наружу а результат будет справедливость превыше всего".

А в комментариях в издании "Обозреватель" вспомнили про предстоящую в понедельник, 9 декабря, вечером встречу в "нормандском формате" в Париже. Степанкова Людмила назвала решения WADA прекрасным в преддверии саммита по Донбассу. Однако нашлись и несогласные с ее радостью:

"Степанкова Людмила, новость будет одна. Украину ожидает федеративное устройство, а приятность старым климактеричкам из Харькова может доставить вибратор".

В остальном пошлость одних читателей плавно переходит в другую. "На заседании Всемирного антидопингового агентства произошло очередное обрезание гимна и флага России", – констатирует Цуканов Евгений.

