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Украинские хакеры продали России военные тайны страны

Военные тайны Незалежной продали России
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссийские журналисты попали в базу "Миротворца"
Москве сливали важную информацию о закупках техники

На Западной Украине разоблачили хакеров, которые якобы продавали секретные военные данные страны иностранным покупателям, в том числе и в Россию. Киберпреступников накрыли украинские силовики в Ивано-Франковской и Львовской областях.

"По предварительной информации злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в Darknet и продавали ее заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом", – цитирует "Интерфакс" сообщение правоохранителей.

При этом отмечается, что силовики еще не установили, каким образом секретные данные смогли попасть в руки хакеров. Зато известно, что информация касается экспорта и импорта товаров на Украину, включая, закупку военной техники.

Преступники продавали данные клиентуре разных стран, в том числе, россиянам, утверждают украинские полицейские.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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