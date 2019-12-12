Москве сливали важную информацию о закупках техники

На Западной Украине разоблачили хакеров, которые якобы продавали секретные военные данные страны иностранным покупателям, в том числе и в Россию. Киберпреступников накрыли украинские силовики в Ивано-Франковской и Львовской областях.

"По предварительной информации злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в Darknet и продавали ее заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом", – цитирует "Интерфакс" сообщение правоохранителей.

При этом отмечается, что силовики еще не установили, каким образом секретные данные смогли попасть в руки хакеров. Зато известно, что информация касается экспорта и импорта товаров на Украину, включая, закупку военной техники.

Преступники продавали данные клиентуре разных стран, в том числе, россиянам, утверждают украинские полицейские.