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Журналистов российского телеканала "Звезда" внес в свою базу "Чистилище" украинский сайт "Миротворец". Как говорится на странице ресурса в Twitter, получена "достоверная информация, что их приезд – часть информационной спецоперации".
Интересно, что это произошло после того как президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Париже на саммите, пригласил журналистов из России лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, так как "важно все ощущать и понимать".
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