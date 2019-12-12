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Российские журналисты попали в базу "Миротворца"

Это произошло после того, как Зеленский пригласил их на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" внес в свою базу "Чистилище" украинский сайт "Миротворец". Как говорится на странице ресурса в Twitter, получена "достоверная информация, что их приезд – часть информационной спецоперации".

Интересно, что это произошло после того как президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Париже на саммите, пригласил журналистов из России лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, так как "важно все ощущать и понимать".

Александр ИЛЬИН

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