Подробности гибели обвиняемого в крушении MH17 пилота

У бывшего офицера ВСУ - 29-летнего Владислава Волошина - было много психологических проблем

Об этом рассказал его друг – журналист Юрий Бутусов. Он сообщил, что "общался с женой летчика, его друзьями и сослуживцами. А также подтвердил подлинность переписки подозреваемого в причастности к крушению малайзийского "Боинга", в которой тот делился мыслями об уходе из жизни.

Волошин погиб в квартире в Николаеве. Официальная версия – покончил с собой.



Трагедия произошла 18 марта. "Утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел... Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. "Скорая" приехала быстро, врачи сделали все, что могли", – написал Бутусов в Facebook.

Накануне Владислав резко замкнулся в себе. Жена не обратила на это внимания, так как у него настроение у него менялось часто. По мнению Бутусова, "после возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов: пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел".

Однако летчик за помощью к специалистам он не обращался. Кроме того, "Влад переживал за любое дело, за какое брался". Николаевским аэропортом он руководил с 2016 года.

Полиция проверяет все его сообщения, "ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта". При этом, "оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких – у Влада чистые руки", – отметил журналист.

В среду, 21 марта , пройдет прощание с Владиславом Волошиным. "Время и место пока не известны, завтра семья примет решение", – сообщил Бутусов.

У погибшего остались жена и двое маленьких детей – четырехлетний сын и двухлетняя дочь. Им нужна помощь.

Ранее выдвигались версии о проблемах, с которыми столкнулся Волошин, исполняя обязанности директора аэропорта. Упоминались также слова родственников о том, что в последнее время он находился в подавленном состоянии.

Украинский военный, проходивший в России свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, назвал фамилию этого летчика. По его словам, самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал Владислав Волошин.





Самолет, следовавший рейсом MH17 "Амстердама - Куала-Лумпур", разбился 17 июля 2014 г. на востоке Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.