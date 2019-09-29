Украинский лидер, поддержал мнение президента США Дональда Трампа в том, что канцлер Германии Ангела Меркель очень "много говорит, но мало делает для Киева"

Мнение о том, что своим поддакиванием Трампу Зеленский оскорбил немецкое правительство появилась в газете Der Spiegel. Авторы материала привели пассаж Зеленского, согласившегося с Трампом на "тысячу процентов" в мнении , что Меркель много говорит и мало делает".

"Вы правы не на 100, а на 1000 процентов", - цитирует издание Владимира Зеленского.

После скандальное заявление немецких журналистов прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Зеленский высоко оценил вклад Меркель в урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", – сказал он.

«Президент @ZelenskyyUa високо цінує величезний особистий внесок Канцлера Ангели Меркель»: мій коментар для впливового 🇩🇪журналу Der Spiegel (5,3 млн. читачів) pic.twitter.com/LxvjBkRVxf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 сентября 2019 г.

Ранее между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор, в котором украинский лидер пожаловался, что Германия и Франция не соблюдают антироссийские санкции.