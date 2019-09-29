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Международный скандал: Зеленский оскорбил правительство Германии

Немцы обругали Зеленского за оскорбление правительства
Фото: www.globalllokpress.com
Украинский лидер, поддержал мнение президента США Дональда Трампа в том, что канцлер Германии Ангела Меркель очень "много говорит, но мало делает для Киева"

Мнение о том, что своим поддакиванием Трампу Зеленский оскорбил немецкое правительство появилась в газете Der Spiegel. Авторы материала привели пассаж Зеленского, согласившегося с Трампом на "тысячу процентов" в мнении , что Меркель много говорит и мало делает". 

"Вы правы не на 100, а на 1000 процентов", - цитирует издание Владимира Зеленского. 

После скандальное заявление немецких журналистов прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Зеленский высоко оценил вклад Меркель в урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. 

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", – сказал он. 

Ранее между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор, в котором украинский лидер пожаловался, что Германия и Франция  не соблюдают антироссийские санкции. 

Марина МОНРО
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