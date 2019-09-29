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Мнение о том, что своим поддакиванием Трампу Зеленский оскорбил немецкое правительство появилась в газете Der Spiegel. Авторы материала привели пассаж Зеленского, согласившегося с Трампом на "тысячу процентов" в мнении , что Меркель много говорит и мало делает".
"Вы правы не на 100, а на 1000 процентов", - цитирует издание Владимира Зеленского.
После скандальное заявление немецких журналистов прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Зеленский высоко оценил вклад Меркель в урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", – сказал он.
«Президент @ZelenskyyUa високо цінує величезний особистий внесок Канцлера Ангели Меркель»: мій коментар для впливового 🇩🇪журналу Der Spiegel (5,3 млн. читачів) pic.twitter.com/LxvjBkRVxf— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 сентября 2019 г.
Ранее между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор, в котором украинский лидер пожаловался, что Германия и Франция не соблюдают антироссийские санкции.
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