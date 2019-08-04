Ни одна из стран не решилась поддержать Незалежную

Украина хотела оплатить взносы в ПАСЕ сверхнормы, надеясь, что это покажет организации – Россия не нужна. В этом признался постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба .

Журналистка портала "Цензор" напомнила, что Киев заплатил ПАСЕ 400 тыс долларов, чтобы побудить другие страны сделать также. Однако никто Украину не поддержал.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который уже оставляет пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, с намерениями других стран наследовать шаг Украины",

– заявил Кулеба.

Он добавил, что в организации хотели, чтобы именно Россия заплатила взнос. По его словам, Ягланд занял такую жесткую позицию, что страны, которые были на стороне Незалежной, не стали поддерживать Киев. Тогда ситуация стала развиваться по-другому.

"Мы как раз сделали кое-что очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах", – заметил дипломат, подчеркнувший, что сумма была огромной.

Отношения ПАСЕ и России ухудшились после воссоединения страны с Крымом. Организация лишила Москву права голоса. Россия перестала оплачивать взносы в 2017-м. В 2019-м в ПАСЕ заявили о том, что двухлетнее отсутствие взносов является поводом для исключения страны из организации, которая признала, что это привело к финансовым трудностям. В России заявили, что начнут платить при возвращении всех прав делегации. В конце июня это произошло, хотя Киев всячески пытался помешать возвращению Москвы.