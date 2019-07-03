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Сэкономили: Москва отказывается платить за отсутствие в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Проблему долга еще предстоит урегулировать

Выплата Россией членского взноса в бюджет Совета Европы за 2017-2018 г.г. остается под вопросом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы. Поскольку - за что платить?", – приводит ТАСС слова депутата.

Слуцкий напомнил, что в 2017-2018 г.г. российская делегация работала на различных площадках Совета Европы "весьма усеченным образом". В частности, она не принимала участия в выборах почти 70% судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и верховного комиссара по правам человека.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, в вопросе о долге точка еще не поставлена. Осенью 2019 г. в Москву может приехать новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Тогда стороны и обменяются мнениями по этой проблеме и смогут прийти к согласию.

Пока же Москва перечислила в бюджет СЕ взнос за 2019 г. - это почти 33 млн евро, – и готовится к осенней сессии ПАСЕ.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 г. из-за позиции РФ по событиям на Украине. Летом 2017 г. РФ приостановила платежи в бюджет СЕ. После долгих обсуждений в ПАСЕ 26 июня 2019 г. Россию восстановили в правах большинством голосов.

Николай ВИКТОРОВ
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