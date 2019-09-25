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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила Вашингтон, что Берлин выполнит цель НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП. Это может означать не только обеспечение обороноспособности немецкой армии, но и подготовку Германии стратегами НАТО к предполагаемой войне с Россией.
"Под давлением поборников холодной войны в Пентагоне и НАТО проводится агрессивная восточная политика, вместо конструктивной политики соседства",
– сообщает корреспондент австрийского издания Contra Magazin.
Германии необходимо решить, хочет ли она ежегодно тратить бешеные деньги на милитаризацию страны. Немцы не заинтересованы в масштабной гонке вооружений, добавил он.
Ранее, 20 июля, сообщалось, что минобороны Германии выступила за увеличение расходов на вооружение. Германия, как и другие страны-члены НАТО, признала необходимость повышения оборонных расходов до 2% от ВВП к 2024 году. Напомним, что на прошлогоднем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп заявил, что США не исключают возможности выйти из альянса, если его члены не выполнят это требование.
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