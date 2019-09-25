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НАТО готовит Германию к войне с Россией

НАТО готовит Германию к войне с Россией
Фото:flickr.com/7armyjmtc
Берлин увеличит расходы на вооружение

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила Вашингтон, что Берлин выполнит цель НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП. Это может означать не только обеспечение обороноспособности немецкой армии, но и подготовку Германии стратегами НАТО к предполагаемой войне с Россией.

"Под давлением поборников холодной войны в Пентагоне и НАТО проводится агрессивная восточная политика, вместо конструктивной политики соседства",

сообщает корреспондент австрийского издания Contra Magazin.

Германии необходимо решить, хочет ли она ежегодно тратить бешеные деньги на милитаризацию страны. Немцы не заинтересованы в масштабной гонке вооружений, добавил он.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что минобороны Германии выступила за увеличение расходов на вооружение. Германия, как и другие страны-члены НАТО, признала необходимость повышения оборонных расходов до 2% от ВВП к 2024 году. Напомним, что на прошлогоднем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп заявил, что США не исключают возможности выйти из альянса, если его члены не выполнят это требование.

Карина СИРАЗОВА
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