Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Министр Германии отреагировал на войну на Украине

Война в Незалежной вывела из себя министра Германии
Фото: www.globallookpress.com
Политик призвал как можно быстрее заключить мир

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".

"Жители Украины хотят мира, президент Зеленский ясно об этом заявил. Это создало новую динамику",

цитирует его ТАСС.

По словам министра, в последние два года Минский процесс практически прекратился. В Берлине хотят использовать возможности, которые появились с приходом к власти Владимира Зеленского, чтобы решить находящиеся на повестке почти четыре года вопросы. Для этого Германия вместе с Францией "усиленно работает" в "нормандском формате", добавил глава МИД ФРГ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. США и ряд Европейских государств обвинили Россию во вмешательстве, называя ее страной-агрессором. В сентябре 2014 года было заключено соглашение о перемирии – Минский протокол, однако большая часть его положений не соблюдалась. Второе минское соглашение целью урегулирования конфликта было принято в феврале 2015 года руководителями России, Украины, Германии, Франции в формате "нормандской четверки".

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

"На психа похож": муж Собчак напугал снимком после свадьбы

Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Зеленского перекосило от Путина

Президент Украины не смог сдержать эмоций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей