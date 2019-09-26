Политик призвал как можно быстрее заключить мир

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".

"Жители Украины хотят мира, президент Зеленский ясно об этом заявил. Это создало новую динамику",

– цитирует его ТАСС.

По словам министра, в последние два года Минский процесс практически прекратился. В Берлине хотят использовать возможности, которые появились с приходом к власти Владимира Зеленского, чтобы решить находящиеся на повестке почти четыре года вопросы. Для этого Германия вместе с Францией "усиленно работает" в "нормандском формате", добавил глава МИД ФРГ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. США и ряд Европейских государств обвинили Россию во вмешательстве, называя ее страной-агрессором. В сентябре 2014 года было заключено соглашение о перемирии – Минский протокол, однако большая часть его положений не соблюдалась. Второе минское соглашение целью урегулирования конфликта было принято в феврале 2015 года руководителями России, Украины, Германии, Франции в формате "нормандской четверки".