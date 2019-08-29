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Грузия обвинила Россию в провокациях и игре на нервах

Грузия обвинила Россию в провокациях и игре на нервах
Фото: pixabay.com
Зурабишвили объявила о наличии в крови грузин "европейскости"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не устает перекладывать проблемы своей страны на Россию и обвинять нашу страну во всех смертных грехах. На этот раз уроженка Франции пожаловалась на то, что Москва якобы пытается "укротить" Тбилиси некими регулярными провокациями. Об этом она заявила на международном форуме MEDEF в родной Пятой Республике.

"Россия ежедневными провокациями старается нас укротить, играет на наших нервах и пытается так нас ограничить, чтобы мы потеряли три завоевания – стабильность, демократию и европейский путь. Но она этого не добьется", – цитирует "Взгляд" грузинского лидера.

Она подчеркнула, что устремления Тбилиси в сторону Европы "объясняются нашими корнями" – "европейскость у нас в крови".

Зурабишвили считает, что Грузия "вышла из постсоветской системы" и более туда ее никто и ничто не вернет. Президент призвала приезжать в ее страну, чтобы убедиться, "что мы европейская страна".

"Грузия должна вернуться в большую европейскую семью", – как мантру повторила лидер нации.

Также она утверждает, что экономические санкции со стороны Москвы "предназначались для того, чтобы Грузия свернула с избранного курса, но они себя не оправдали".

Накануне Зурабишвили тоже говорила о России. Президент назвала условие для начала диалога с РФ – российские власти должны изменить свое отношение к ее стране. В Москве посоветовали грузинскому лидеру быть более реалистичной и начать с себя.

Елена УСОВА
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