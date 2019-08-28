Москва посоветовала Тбилиси самой поменять отношение к России

Грузинскому руководству указали на выдержку властей РФ в вопросе вина и санкций в целом

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что именно Грузии необходимо изменить свое отношение к России, а не наоборот. Так он прокомментировал сегодняшнее высказывание грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что является единственным условием для возобновления связей с северным соседом Республики. По ее убеждению, это смена позиции российских властей в адрес Сакартвело.



"Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции", – написал сенатор у себя в Twitter.

Пушков добавил, что диалог важнее больше для Грузии, чем для России.

Ранее грузинский лидер сказала, что для восстановления контактов с Москвой Тбилиси нужно ясно понимать, как изменилась позиция России по отношению "к такому маленькому соседу" как Грузия, пишет URA.RU. И только тогда, возможно, будут восстановлены дипотношения, разорванные в 2008-ом после событий в Южной Осетии.

Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019

В свою очередь, агентство РИА ФАН напоминает на недавние инциденты в самом Тбилиси в июне текущего года, когда грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки в столице, сорвав выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия в здании местного парламента. Тогда некоторых депутатов возмутил тот факт, что открывающий заседание представитель Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

В итоге работа ассамблеи была прекращена, а наша делегация вынуждена в срочном порядке покинуть страну. Сама Зурабишвили на фоне беспорядков, переложив с больной головы на здоровую, назвала Россию "оккупантом и врагом".



В результате президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности россиян временно и бессрочно запретил авиасообщение с Грузией, что больно ударило по местной экономике, поскольку был сорван туристический сезон и грузинский бюджет потерял десятки миллионов долларов дохода.

