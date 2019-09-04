Удобный момент: Украина дала шанс на восстановление отношений РФ и ЕС

Стокгольм призвал европейцев активнее мириться с Москвой

Евросоюз должен прикладывать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Россией. На этом настаивает Финляндия. Европа сейчас столкнулась с множеством кризисов, в числе которых выход Великобритании из ЕС, напряженные отношения с США, конфликты в разных точках мира. Многие вопросы решить будет гораздо проще, если заручиться поддержкой России, убежден глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Очень сложно представить себе решение (глобальных кризисов - ред.) без России или решения, в которых Россия так или иначе не оказалась бы активным участником процесса", – пояснил министр в интервью Financial Times.

По мнению Хаависто, сейчас, когда на Украине сменилась власть, настал идеальный момент для улучшения отношений между ЕС и РФ, передает НСН. Ведь испортились они именно с подачи Киева после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Ранее президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились позвать лидера РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.