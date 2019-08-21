Финляндия ограничила права журналистов во время приезда Путина

Местная служба охраны продемонстрировала свободу слова по-фински

Во время приезда президента России Владимира Путина с рабочим визитом в Хельсинки финская охрана ограничила поле деятельности для журналистов у Президентского дворца, собрав представителей СМИ в одном помещении подальше от места события.

Об этом сегодня пишет Телеграм-канал "Пул N3".

"Немного о свободе слова в Финляндии: Финские секьюрити загнали всех работающих на визите журналистов в помещение, чтобы никто даже издалека не смог снять подъезд кортежа президента России к месту переговоров", – говорится в сообщении.

Автор поста отмечает, что даже "в нашей кровавой тирании в любом российском городе во время визитов Путина спокойно стоит тысячная толпа из всех желающих посмотреть на главу государства".

Тем не менее, журналисты смогли увидеть, как к дворцу подъехал президентский автомобиль "Аурус". Главу РФ встретил его финский коллега Саули Ниинистё.

Президенты "были так рады встрече, что сначала даже забыли про фотографов, которые их уже заждались", пишет канал "RIA_Kremlinpool". Тем не менее, лидеры государств опомнились и дали себя сфотографировать.

Ранее стало известно, что стороны планируют обсудить перспективы восстановления конструктивного диалога РФ и Евросоюза, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также сотрудничество двух государств в Арктическом регионе, сообщает ТАСС.

Среди тем диалога также значится вопрос безопасности в районе Балтийского моря, "включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров военной авиацией", сказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

