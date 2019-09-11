В Европе настаивают на бессмысленности "Северного потока - 2"

Новое руководство ЕК отказывается от российского газа

Датчанка Маргрете Вестагер, которая займет кресло зампредседателя Еврокомиссии, негативно настроена по отношению к газопроводу "Северный поток – 2". Она назвала строительство топливной магистрали, которая обеспечит Европу газом, бессмыслицей.

По мнению будущего еврокомиссара по вопросам конкуренции, данный проект не является европейским. Возможно, она не в курсе, что в нем задействованы компании Старого Света. Датчанка в унисон своей родине, которая одна единственная противится строительству "СП – 2", твердит о ненужности второго трубопровода, который протянется по дну Балтики, соединив Россию с Германией.

"Не имеет смысла",

– заключила Вестагер в интервью газете Zeit, выдержки из которого опубликованы в ее электронной версии.



Напомним, партнерами "Газпрома" в реализации проекта выступают крупнейшие европейские компании. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Запуск трубопровода, который будет поставлять 55 млрд куб. м газа в год, запланирован уже в нынешнем году.