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В Европе настаивают на бессмысленности "Северного потока - 2"

В Дании настаивают на бессмысленности
Фото: www.globallookpress.com
Новое руководство ЕК отказывается от российского газа

Датчанка Маргрете Вестагер, которая займет кресло зампредседателя Еврокомиссии, негативно настроена по отношению к газопроводу "Северный поток – 2". Она назвала строительство топливной магистрали, которая обеспечит Европу газом, бессмыслицей. 

По мнению будущего еврокомиссара по вопросам конкуренции, данный проект не является европейским. Возможно, она не в курсе, что в нем задействованы компании Старого Света. Датчанка в унисон своей родине, которая одна единственная противится строительству "СП – 2", твердит о ненужности второго трубопровода, который протянется по дну Балтики, соединив Россию с Германией. 

"Не имеет смысла",

заключила Вестагер в интервью газете Zeit, выдержки из которого опубликованы в ее электронной версии.

Напомним, партнерами "Газпрома" в реализации проекта выступают крупнейшие европейские компании. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Запуск трубопровода, который будет поставлять 55 млрд куб. м газа в год, запланирован уже в нынешнем году.

Ксения АНДРЕЕВА
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