Москва не намерена мириться с решением Европы

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что решение европейского суда по ограничению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, который входит в состав "Северного потока", еще можно обжаловать.

По его словам, специалисты в данный момент изучают все нюансы дела. Козак подчеркнул, что Россия скоро отреагирует на подобное решение.

"Мы подумаем, каким образом будем реагировать на это судебное решение. Все-таки судебное решение, но это не последняя инстанция, еще есть возможность обжаловать. Мы, конечно же, занимаемся этим",

– цитирует вице-премьера РФ РИА "Новости".

Opal – это сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии на юг – до Чехии. По правилам ЕС, один оператор может занимать не более половины трубы. Но Opal пустовал, и в 2016 г. Еврокомиссия допустила "Газпром" к аукциону, где он смог претендовать еще на 40% мощности.