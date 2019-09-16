Экс-лидеру Украины и олигарху тяжело дается работа в парламентском зале

Интернет-пользователи бурно обсуждают видеоролик, на котором пятый президент Украины и хозяин "Рошена" Петр Порошенко изо всех сил пытается не сомкнуть глаза во время сессии Верховной рады. Ролик разместил у себя в Facebook украинский депутат Александр Онищенко.

"Петя устал, не высыпается. Тому що думает денно и нощно як бы агрессора зупинити (потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить", – подписал под видео парламентарий.

На ролике видно, как конфетный магнат сидит с закрытыми глазами. В какой-то миг он их приоткрывает, однако вскоре его веки снова слипаются. Впрочем, экс-президент в это время мог скрытно сидеть в гаджете, поскольку местные журналисты часто подсматривают с балконов с помощью видео и фотоаппаратуры в телефоны избранников народа.

Украинцы в комментариях посмеялись над бывшим лидером нации. Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Не привыкло *** (нехороший человек) от звонка до звонка работать! Совсем недавно сам себе режиссёром был!!", "скатился шоколад на второй уровень с самого верха", "Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом", "Весь сброд на галёрке", "А вдруг война ,а я уставший".

Отметился комментарием и коллега пана Порошенко по депутатскому корпусу, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, поставив хозяину "Рошена" жесткий диагноз: "Совсем старый стал, спился..."

