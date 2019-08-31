Виновата Россия: в Британии разгадали причину исчезновения MH370

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Журналист Дэвид Лермонт заявил, что произошедшее с летевшим из Куала-Лумпур в Пекин малазийским "Боингом", который пропал где-то над Индийским океаном в 2014-м, было не просто случайностью. Самолет исчез по вине кого-то, кто оказался на борту.
Эксперт считает доказательством того, что "Боинг" угнали, его странный маршрут после того, как он пропал с радаров управления воздушным движением. По мнению Лермонта, подозрительным является то, что лайнер летел на границе воздушного пространства нескольких государств – Вьетнама и Малайзии. Самолет, по данным военных радаров, якобы развернулся на 180 градусов, полетел над Малаккским проливом, а после повернул обратно к Индийскому океану. А программ или автопилота, которые могли бы провернуть такой маршрут, по словам Лермонта, на "Боинге" не было. Целью такой дороги было запутать общественность. При этом у угонщика был неплохой опыт в пилотировании таким лайнером, он также знал про "слепые" для радаров зоны, передает издание Express.
Другой эксперт Джефф Вайз согласен со своим коллегой – он уверен, что самолет летел слишком агрессивно, что нетипично для такого типа лайнеров. Он и вовсе считает, что к исчезновению MH30 причастная военная разведка России. На чем сделаны такие выводы, он, впрочем, не сообщил. Якобы русские на борту могли вмешаться в данные самолета и создать фальшивый след. А найденные обломки "подкинули" в качестве доказательств. По мнению Вайза, Россия якобы хотела отвлечь мир от событий в Крыму. Вероятно, имелся в виду референдум, на котором крымчане проголосовали за воссоединение с РФ. Вот только Вайз не учел, что "Боинг" исчез 8 марта, а референдум прошел 16 числа. К тому же эксперт не объяснил, в чем интерес России отвлекать общественность, если жители Крыма вернулись в состав РФ согласно всем международным законам. Более того, Вайз не объяснил, куда делись 239 человек, находившиеся на борту.
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